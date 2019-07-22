Скончался соавтор Конституции Украины: что произошло [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июля скончался известный украинский юрист, политический деятель, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка. Известно, что деятелю было 73 года.
"Сегодня в 7 утра от нас ушел Виктор Лаврентьевич Мусияка", - говорится на странице Виктора Мусияки в популярной социальной сети.
По предварительным данным, похороны состоится в среду.
Напомним, Виктор Мусияка дважды избирался в Верховную Раду, имел научную степень профессора, написал около 120 научных работ.
В последние годы был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.
Раньше сообщалось о том, что умерла известная украинская актриса. А также скончался чемпион мира и Европы по дзюдо.
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