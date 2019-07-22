Апеляційний суд Києва відпустив Олександра Єфремова під домашній арешт [ Редактировать ]
Екс-надрепа Олександра Єфремова відпустили під домашній арешт. Політика затримали в аеропорту Києва. Відтоді суд шістнадцять разів обирав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
Загалом у СІЗО Єфремов відбув три роки. Сьогодні Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисників. До кінця розслідування він перебуватиме вдома у Києві.
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