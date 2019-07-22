Загалом у СІЗО Єфремов відбув три роки

Екс-надрепа Олександра Єфремова відпустили під домашній арешт. Політика затримали в аеропорту Києва. Відтоді суд шістнадцять разів обирав йому міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

Загалом у СІЗО Єфремов відбув три роки. Сьогодні Апеляційний суд Києва задовольнив скаргу захисників. До кінця розслідування він перебуватиме вдома у Києві.