В Італії транспортний колапс через підпал на залізниці. Інцидент стався на вокзалі Санта-Марія-Новелла між Флоренцією та Римом. Близько 50 швидкісних потягів скасували. Пасажири повідомляли про запізнення поїздів на чотири та більше годин.

У поліції заявили, що підпал міг бути демонстративною акцією анархістів, яких судять за порушення громадського порядку.