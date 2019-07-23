Підпал на залізниці паралізував рух потягів в Італії [ Редактировать ]
В Італії транспортний колапс через підпал на залізниці. Інцидент стався на вокзалі Санта-Марія-Новелла між Флоренцією та Римом. Близько 50 швидкісних потягів скасували. Пасажири повідомляли про запізнення поїздів на чотири та більше годин.
У поліції заявили, що підпал міг бути демонстративною акцією анархістів, яких судять за порушення громадського порядку.
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