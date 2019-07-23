У Росії по-звірячому вбили активістку, яка виступала за свободу українських в'язнів Кремля. Тіло 41-річної Олени Григор'євої з численними ножовими пораненнями знайшли в Санкт-Петербурзі, неподалік її будинку.

Григор'єва була постійною учасницею протестів. Її затримували під час акцій проти тортур і репресій, пікетах на підтримку Олега Сенцова, на захист прав кримських татар, а також ЛГБТ-меншин.

За словами адвоката загиблої, останнім часом їй неодноразово погрожували, через це жінка зверталася до правоохоронців. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві - ним виявився 40-річний житель Башкортостану.