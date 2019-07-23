Довгоочікувана прем'єра. Зірковий бомонд зібрався на показ фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді" у Лос-Анджелесі.

На червону доріжку вийшли сам режисер і виконавці головних ролей: Бред Пітт, Леонардо ді Капріо та Марґо Робі. Серед гостей були також Брітні Спірс з бойфрендом Семом Асґарі, Демі Мур, Адріана Ліма та інші зірки.

Нагадаємо, нещодавно режисер стрічки заявив, що планує завершити кінокар'єру, однак коли саме, поки вагається.