Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани призвал Министерство юстиции США расследовать использование бывшим специальным прокурором Робертом Мюллером дела олигарха Дмитрия Фирташа для атаки на Трампа. Об этом он написал в серии твитов на своей странице в соцсети.

"Когда предвзятые СМИ сообщат о том, как коррумпированы сотрудники Мюллера? Утверждается, что Вайсман (прокурор Эндрю Вайсман, - ред.) говорил обвиняемому украинскому олигарху, что он может выйти на свободу, если солжет о Трампе. Именно то, что он сделал с Манафортом (американский политтехнолог, руководитель предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт, - ред.), и Корси (Джером Корси - американский публицист, деловой партнер и приятель Роджера Стоуна - советника Трампа в период предвыборной гонки 2016 года, - ред.). Министерство юстиции должно расследовать", - призвал Джулиани.

Скрин твитов на странице ДжулианиTwitter Rudy Giuliani

"Как предложение заместителя Мюллера Эндрю Вайсмана может вернуться бумерангом в Министерство юстиции? Спросите Мюллера, почему он нанял Вайсмана, на счету которого столько нарушений? Он знал, что Вайсман умышленно лжесвидетельствовал? Или ему вообще было все равно?" - пишет Джулиани.

Адвоката Трампа также интересует следующее: "Следует спросить Мюллера, как много он знает о том, как далеко Вайсман зашел, чтобы сказать свидетелям, что им говорить? Это похоже на подстрекательство к лжесвидетельству. Последствия?".

Скрин твитов на странице ДжулианиTwitter Rudy Giuliani

Ранее известный американский журналист-расследователь Джон Соломон в своей статье для The Hill написал, что доказательства американских прокуроров против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа основываются на "ложном и вводящем в заблуждение" документе, составленном компанией McKinsey о стандартах деловой практики в Индии.

Соломон напомнил, что после нескольких лет судебных разбирательств Минюст США добился решения в Австрии об экстрадиции Фирташа в Чикаго. Но затем его команда юристов негласно представила новые доказательства, в том числе предложение о сделке прокурора Вайсмана, и австрийские чиновники неожиданно поменяли курс дела и приняли решение о длительной задержке в выдаче.

В частности, в этом новом ходатайстве утверждается, что два ключевых свидетеля, подтверждающих якобы факт взятки со стороны Фирташа, которых цитирует Минюст в своем требовании об экстрадиции, с тех пор отреклись от своих показаний, заявив, что ФБР грубо перекрутило их слова и оказывало на них давление, чтобы они подписали свои показания.

По данным Соломона, ключевой документ, представленный австрийским властям Минюстом США в поддержку экстрадиции, был взят из корпоративных документов Фирташа и якобы содержал доказательства того, что он санкционировал схему, по которой давались взятки в Индии. Фактически документ был создан консалтинговой фирмой McKinsey как часть гипотетической презентации по этике для Boeing Co., и он не имел никакого отношения к фирме Фирташа.

В расследовании говорится, что история с преследованием Фирташа использовалась американскими демократами для удара по президенту Дональду Трампу.