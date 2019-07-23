На 52 округе Донецкой области наблюдатели, правоохранители и журналисты продолжают вскрывать факты массовых фальсификаций выборов в пользу кандидата от БЮТ Евгения Яковенко.

"Согласно социологическим исследованичм, проведенным за несколько дней до дня голосования, рейтинг кандидата-мажоритарщика Е. Яковенко не дотягивал до 4%. И аномальный рост рейтинга уже при подсчете голосов свидетельствует о массовом подкупе избирателей и членов комиссий. Наблюдатели практически на всех участках отмечают, что была выстроена сетка по скупке голосов, избирателям выдавали деньги прямо на выходе из участков, некоторые избиратели получали бюллетени без документов и по несколько комплектов в одни руки. Более того, зафиксированы факты, когда избиратели фотографировали заполненные бюллетени. По всем нарушениям поданы заявления в полицию, идет расследование", - рассказал кандидат в депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по 52 округу Олег Погодин.

Также на 52 округе были организованы массовые вбросы бюллетеней. Больше всего таких фактов зафиксировано в населенных пунктах Новгородское, Курдюмовка, Торецк, Нелеповка, Железное, шахта Северная, шахта Южная. На участке 140722 поселка Дружба в ходе вскрытия урны достали более 10 свертков бюллетеней, в каждом из которых было от 3 до 10 комплектов бюллетеней.

"Вследствие массовых фальсификаций и вбросов, которые удалось зафиксировать, результаты голосования на участке 140722 аннулировали, и голоса более 500 избирателей не учли. А значит - из-за незаконных действий представителей штаба Яковенка право голоса и право выбора украли у более чем полутысячи жителей поселка Дружба. Такие же фальсификации происходили и по другим избирательным участкам. Мы настаиваем - окружная комиссия должна принять сейчас единственно верное и законное решение - пересчитать бюллетени на всех участках, где были фальсификации. И мы приложим все усилия, чтобы все нарушения были расследованы, а выбор жителей округа - защищен!" - подчеркнул Олег Погодин.