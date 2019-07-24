На 50-й округ у Донецької області поліція гелікоптером доправила групу спецпризначенців [ Редактировать ]
На 50-й округ у Покровську Донецької області, де раніше виступали проти порушень, поліція гелікоптером доправила групу спецпризначенців.
Нагадаю, напередодні біля окружкому в Покровську сталися сутички після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах комісії. Там встановили намети, підносили шини.
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