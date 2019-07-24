На дні Балтійського моря знайшли стародавній корабель [ Редактировать ]
На дні Балтійського моря знайшли стародавній корабель. Таємничу знахідку виявили археологи зі Швеції. За попередніми даними, старовинне судно датоване 15 чи 16 століттям. Корабель, завдовжки 16-18 метрів, його корпус і декоративні елементи корми - добре збереглися.
Холодні та бідні на кисень води Балтійського моря цьому посприяли. Утім, походження морської знахідки - поки що остаточно не з'ясоване.
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