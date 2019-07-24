В США, в штате Айова, 10 лет назад пропал мужчина. Его разлагающееся тело нашли в бывшем супермаркете, где работал мужчина. Об этом пишет местное издание Рeople.

В ноябре 2009 года, когда Ларри Эли Мурильо-Монкаду был объявлен пропавшим без вести, ему было 25 лет. Вскрытие не показало никаких признаков насилия, и смерть была признана случайной.

"Он слышал голоса, которые призывали его есть сахар. Ларри чувствовал, что его сердце бьется слишком сильно", - рассказала близкая знакомая погибшего.

Утром 28 ноября молодой человек в расстроенных чувствах выбежал из дома и больше его порог не переступал. В ходе расследования выяснилось, что он заглянул к коллегам в магазин, но дальше его следы терялись. Стражи порядка обыскали едва ли не все здания в округе, но их усилия оказались тщетны.

Супермаркет, в котором он работал закрыли в 2016 году, более двух с половиной лет здание было заперто, пока в январе 2019-го не появились новые владельцы, принявшиеся освобождать помещение. Сдвинув холодильники, они обнаружили мумифицированное тело в истлевшей одежде.

Родственники практически сразу опознали пропавшего Ларри, но заключение экспертов появилось только на этой неделе.

По версии следователей, 28 ноября Ларри забрался на холодильник, чтобы покурить и побыть в одиночестве, но не удержался и свалился в узкий проем между оборудованием, откуда выбраться самостоятельно не смог. Не получилось у него докричаться и до коллег, которые попросту не услышали его из-за шума.

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