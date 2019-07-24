Чемпіони Південної Америки з бразильського джиу-джитсу серед дітей - українці. Наші спортсмени з Кропивницького вибороли це звання з-поміж трьох тисяч бразильських борців. Додому привезли три золотих, срібну та бронзову медалі престижного чемпіонату у Ріо-де Жанейро. Наші кореспонденти зустрічали їх в аеропорту "Бориспіль".

Найтитулованіші українські борці у своїх категоріх. А відтепер - і чемпіони Південної Америки серед дітей.

Першість українці виборювали у засновників цього виду спорту - бразильців.

"Там найпотужніша конкуренція - кілька тисяч учасників саме бразильців. І тому всі ці чемпіонати, в яких ми брали участь на території України, в Європі, в Арабських Еміратах - це можна розцінювати як підготовку до цього масштабного змагання, в якому нам вдалося показати результат", - говорить Євген Скирда, тренер, засновник спортивного клубу "Борець" у місті Кропивницький.

Три тисячі учасників, запекла боротьба у найвищих поясних дивізіонах та найсильніші суперники.

"Мне попался трехкратный чемпион Бразилии и двукратный чемпион Пан Кидс - это считается одним из самых крутых чемпионатов по детям. И я его выиграл со счетом 7:5.Бразильцы - они такие гибкие и взрывные. Если, например, взял там какое-то положение - они начинают взрываться и приходится защищаться. Чтобы не проигрывать - нужно всегда атаковать и быть первым номером.Владислав Данчул, чемпіон Південної Америки з Бразильського джиу-джитсу.

"Я провел три схватки и в финале боролся с трехкратным чемпионом Бразилии и завершил схватку досрочно. Просто работает все то, чему учит тренер", - говорить Ігор Тененик, чемпіон Південної Америки з Бразильського джиу-джитсу.

Наші борці - єдині європейці на чемпіонаті, - вибороли три "золота", "бронзу" і "срібло". Наставник хлопців результатом задоволений.

"Раніше ми перемагали європейців, американців, - я розумію, що це трошки не те. Що потрібно саме бразильців перемагати, щоб нас вважали кращими", - говорить Євген Скирда, тренер, засновник спортивного клубу "Борець" у місті Кропивницький.

Ті, хто до золота трішки не дотягнув - не засмучуються, а збираються тренуватися одразу як повернуться додому.

"Я буду тренироваться, и когда приеду туда еще раз, то я выиграю у всех", - говорить Кирило

З чемпіонату хлопці повернулися не лише з перемогою, а і з визнанням та повагою бразильських борців. Уже взимку українці поїдуть на черговий престижний чемпіонат до Сполучених Штатів. А поки що тренуються та приймають у клуб нових спортсменів. А їх щодня долучається дедалі більше.