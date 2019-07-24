Купаються у міських фонтанах і випивають літри води. Жителі та гості Парижа - ледве рятуються від спеки. Температурний пік у місті - очікують уже завтра. Синоптики застерігають - стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів вище нуля. Подробиці - від Аліси Орлової.

Жителі та гості французької столиці кожен по-своєму переживає чергову хвилю спеки, яка накрила Францію. У міських фонтанах - ніде яблуку впасти. Люди вже з головою готові туди зануритися - аби тільки трохи освіжитися. Туристи шоковані - кажуть, обрали не найкращий сезон для подорожі. Ходити вулицями та ще й стояти у чергах до музеїв - просто нестерпно.

"Тут дуже-дуже спекотно. І це відчутно вливає на самопочуття. Здається, ніби я навіть крізь одяг отримую сонячні опіки. Ну просто неймовірна жарінь", - говорить Алекс Хазард, туристка зі США.

Хоча є й поціновувачі такої погоди. Приміром, мандрівникам з країн із прохолодним кліматом - у Парижі зараз подобається.

"А мені тут добре. Тому що там, звідки я приїхав, - зараз зима. Тому класно нарешті вибратися з холоднечі на сонечко". - говорить Джейкоб Пелоуві, турист з Нової Зеландії.

А от туристи з країн Африки чи Латинської Америки - взагалі не розуміють, у чому, власне, проблема. Кажуть - температура повітря цілком комфортна. І загалом, - сонечку треба радіти, а не ховатися від нього.

"Не бачу жодної проблеми. Просто треба пити багато води. Я приїхав з Колумбії - у нас там 26 градусів тепла взимку. Тож для мене це цілком нормальна погода. Сонце - як і дощ та сніг - це добре. Ми маємо адаптуватися до кліматичних змін. Не бійтеся природи. Адаптуйтеся", - говорить Едуардо Рів'єра, турист з Колумбії.

Однак працівники вуличних кіосків бідкаються,- їм взагалі доводиться увесь день на палючому сонці працювати. І до фонтану - не відійдеш. Ба більше - попри усталену думку, що у таку жарінь попит на морозиво, приміром, зростає - ситуація, навпаки, - зовсім протилежна.

"Ох, якщо чесно, ми страждаємо. Прогнозують ще більше підвищення температури. Тож маємо триматися". - говорить Ахмед Нуар, продавець морозива.

"Насправді чим спекотніше - тим менше морозива ми продаємо.Тому що у таку жарінь люди не мають апетиту, відтак й наші продажі падають". - говорить Джулі Лемдін, продавчиня морозива.

Температурний пік у Парижі прогнозують на завтра. Метеорологи застерігають - стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів вище нуля. Це стане абсолютним рекордом для французької столиці. А взагалі експерти з клімату кажуть - аномальна спека згодом стане для Європи нормою. Тому - саме час політикам розробити пакет заходів, які б полегшили життя мешканців мегаполісів у такі спекотні дні.