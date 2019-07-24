Галактику Млечный путь обвинили в каннибализме: кого она съела [ Редактировать ]
Последние исследования астрономов из Института астрофизики Канарских островов (IAC) показали, что в далеком прошлом наша галактика Млечный Путь оказалась каннибалом, пожирающим своих более мелких "сородичей". Их открытие предлагает новую гипотезу формирования Млечного Пути.
В статье, опубликованной в Nature Astronomy, исследователи утверждают, что на ранних этапах своего существования, Млечный Путь поглотил карликовую галактику Гайя-Энцелад.
Ранее астрономы считали, что галактика состоит из двух отдельных наборов звезд, но как именно или когда они сошлись, было загадкой.
Используя космический телескоп Gaia, астрономы смогли провести более точные измерения положения, яркости и расстояния примерно миллиона звезд.
Они также смотрели на плотность "металлов" или элементов без водорода или гелия, которые содержат звезды.
Исследователи определили, что оба набора звезд примерно одного возраста, но тот был в "хаотическом движении", свидетельствующем о столкновении галактики.
Исследователи полагают, что Гая-Энцелад столкнулась с молодым Млечным Путем около 10 миллиардов лет назад, и в течение миллионов лет Млечный Путь поглотил карликовую галактику.
Исследователи также определили, что столкновение способствовало образованию звезд на протяжении 4 миллиардов лет, а газ от этой активности образовал "тонкий диск", который проходит через центр Млечного пути.
По мнению ученых, остатки Гайи-Энцелад позже образовали ореол современного Млечного Пути.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как была обнаружена галактика в агонии – она медленно умирает. А в прошлом году "Хаббл" запечатлел спиральную галактику с редкой сверхновой.
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