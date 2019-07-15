В NASA создали карту всех известных на данный момент экзопланет. Минутное видео показывает когда и в какой части космоса ученые обнаруживали друге миры.

Экзопланеты - планеты, находящиеся вне Солнечной системы. Первые из них ученые обнаружили в конце 1980-х. По состоянию на июль 2019 года подтвердили существование 4098 экзопланет в 3054 планетных системах.

По оценкам исследователей в Млечном Пути более 20 миллиардов "землеподобных" экзопланет.

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Какая-то из них часть может быть пригодна для жизни человека, на какой-то части уже может существовать. Доказать или опровергнуть это утверждение пока не представляется возможным.

Однако не требует доказательств исследование человеком Марса. Марсоход Curiosity бороздит просторы Красной планеты анализируя почвы и компоненты атмосферы. Последние фотографии аппарата с орбиты опубликовало NASA.