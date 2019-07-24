МВФ дав прогноз на курс гривні [ Редактировать ]
До кінця року курс національної валюти не перевищить 28 гривень 68 копійок за долар США. Про це йдеться в матеріалах до липневого огляду Міжнародного валютного фонду по світовій економіці.
Нагадаю, цьогорічний держбюджет України побудований на курсі 29 гривень 40 копійок за долар. Наразі "зелені" в середньому продають по двадцять п'ять шістдесят.
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