Полностью обнаженная Анфиса Чехова ошарашила поклонников [ Редактировать ]
Известная телеведущая Анфиса Чехова не часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз знаменитость опубликовала удивила поклонников новым фото с лошадями.
На фото Чехова стоит полостью обнаженная с двумя животными.
"Я слабый, прости Родная.
В тебе я искал Спасения.
И светом мою Пустоту заполняя,
Ты жизни меняла течение.
Себе я казался таким Большим!
В глазах твоих отражался путным.
Твердила ты: "Милый, мы слишком спешим."
А я пожирал наших встреч минуты.
Мне лестно владеть было сердцем и телом твоим.
На нервах играть, твое проверяя терпение.
Когда ты прощала меня - убеждался, что я любим.
Когда предавал - я твое отрицал значение!
Не верь мне Родная,
Я точно не-испра-вим!
Ни время, ни опыт меня поменять не смогут.
И будучи, самой прекрасной из женщин, любим -
Налево меня неустанно ведут дороги.
Ты НЕ по карману и НЕ по зубам мне,прости.
Тебя подчинить я не смог, а сровняться не в силах.
И здесь, где так просто расходятся наши пути,
Тебя отпускаю.
Спасибо за то, что Любила", - подписала фото Чехова.
НОВЫЙ СТИХ *** Я слабый, прости Родная. В тебе я искал Спасения. И светом мою Пустоту заполняя, Ты жизни меняла течение. Себе я казался таким Большим! В глазах твоих отражался путным. Твердила ты:"Милый, мы слишком спешим." А я пожирал наших встреч минуты. Мне лестно владеть было сердцем и телом твоим. На нервах играть, твое проверяя терпение. Когда ты прощала меня - убеждался, что я любим. Когда предавал - я твое отрицал значение! Не верь мне Родная, Я точно не-испра-вим! Ни время, ни опыт меня поменять не смогут. И будучи, самой прекрасной из женщин, любим - Налево меня неустанно ведут дороги. Ты НЕ по карману и НЕ по зубам мне,прости. Тебя подчинить я не смог, а сровняться не в силах. И здесь, где так просто расходятся наши пути, Тебя отпускаю. Спасибо за то, что Любила. ⠀ #анфисиныстихомысли ⠀ Фото: @bulavina
Публикация от Анфиса Чехова (@achekhova)
Комментарии под данным снимком были самыми разнообразными:
"Вау, красотка", "Просто шиик", " Мне очень ваши стихи нравятся", " Неужели никто не ревнует тебя", "Волшебная".
Раньше сообщалось о том, что Анфиса Чехова шокировала поклонников фото топлес. А также Анфиса Чехова шокировала фигурой в купальнике.
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