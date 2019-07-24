Известная телеведущая Анфиса Чехова не часто радует поклонников новыми фото- и видео- публикациями. В этот раз знаменитость опубликовала удивила поклонников новым фото с лошадями.

На фото Чехова стоит полостью обнаженная с двумя животными.

"Я слабый, прости Родная.

В тебе я искал Спасения.

И светом мою Пустоту заполняя,

Ты жизни меняла течение.

Себе я казался таким Большим!

В глазах твоих отражался путным.

Твердила ты: "Милый, мы слишком спешим."

А я пожирал наших встреч минуты.

Мне лестно владеть было сердцем и телом твоим.

На нервах играть, твое проверяя терпение.

Когда ты прощала меня - убеждался, что я любим.

Когда предавал - я твое отрицал значение!

Не верь мне Родная,

Я точно не-испра-вим!

Ни время, ни опыт меня поменять не смогут.

И будучи, самой прекрасной из женщин, любим -

Налево меня неустанно ведут дороги.

Ты НЕ по карману и НЕ по зубам мне,прости.

Тебя подчинить я не смог, а сровняться не в силах.

И здесь, где так просто расходятся наши пути,

Тебя отпускаю.

Спасибо за то, что Любила", - подписала фото Чехова.

Комментарии под данным снимком были самыми разнообразными:

"Вау, красотка", "Просто шиик", " Мне очень ваши стихи нравятся", " Неужели никто не ревнует тебя", "Волшебная".

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