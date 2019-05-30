Популярная ведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру. А после того, как сбросила несколько килограммов, и вовсе начала регулярно выкладывать в Instagram кадры, на которых позирует в нижнем белье или бикини.

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Многие критикуют Чехову, однако большинство женщин поддерживают ведущую, восхищаются ее умением любить свое тело и рады каждой фотографии.

На странице Чеховой в Instagram появилось сразу несколько снимков в ярком купальнике. Несмотря на то, что купальник сдельный, он удачно подчеркнул все достоинства фигуры ведущей, и особенно ее роскошное декольте.

"Хороша мать!", "Супер фигурка", "Обожаю ваши фото", - пишут фанаты звезды.

Ранее сообщалось, что шпагат Волочковой попал в Книгу рекордов.