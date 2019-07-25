ЦВК залишилось підрахувати 0,5% [ Редактировать ]
ЦВК залишилося опрацювати менше піввідсотка електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. За підрахунками, до парламенту проходять такі партії.
На першому місці "Слуга народу" - ця політсила отримала трохи більше сорока трьох відсотків. Далі "Опозиційна платформа - За життя". За неї віддали голоси понад 13 процентів виборців. Третє місце посіла "Батьківщина" 8,18 сотих відсотка підтримки.
Із невеликим відривом - на четвертому місці "Європейська солідарність". У неї 8,11 сотих. Остання політсила, що проходить до Верховної Ради "Голос". У неї майже шість відсотків. Решта партій не набрали необхідних 5%, щоб потрапити до нового парламенту.
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