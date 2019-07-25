"Чучело огородное": Пугачева шокировала "побитым" лицом [ Редактировать ]
Российская звезда Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом. Соответствующие фото появились на фан-странице дочери Примадонны Лизы.
"Без фильтров! Самая лучшая...", - подписано фото.
Но не все поклонники согласны с этим.
На снимках лицо Пугачевой снято крупным планом, а снимки явно не ретушировались.
"Чучело огородное", "Фото ужасные", "Старая вешалка, ну, и страшная!", "Страх божий", - пишут в комментариях к снимку.
Ранее мы писали о том, что выпившая Алла Пугачева шокировала юмором "ниже пояса".
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