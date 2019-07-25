У Києві близько 40 історичних пам'яток занепадають у руках приватних власників. Будинки обвалюються, їх підпалюють і свідомо доводять до руйнації. Штрафи за таке недбале ставлення вкрай низькі. Особливо порівняно з прибутком, який можна отримати, якщо на місці старої будівлі звести, наприклад, бізнесцентр. Магда Кривов'яз дізнавалася - чи можна вплинути на недобропорядних власників.

Від цієї подільської будівлі 19 сторіччя залишилися хіба що стіни. Колись це був прибутковий будинок чернігівського купця Вертипороха. Тепер тут панують безхатченки. Історична пам'ятка вже неодноразово змінювала власника, проте ніхто досі не потурбувався про її збереження.

"Це така біла пляма на карті Подола, постійно занепокоєні мешканці. Дуже часто пожежі відбуваються, минулого тижня була чергова. Нам вже відомий власник, йому направлено припис відповідний, якщо до кінця місяця він не буде вживати заходів які будуть спрямовані на відновлення цього об'єкту то ми будемо застосовувати фінансові санкції", - говорить Михайло Коханій, начальник відділу моніторингу зон охорони Департаменту охорони культурної спадщини.

Цьому будинку позаминулого сторіччя пощастило більше. І хоча у вікнах буяють дерева, тут вціліли і стіни, і перекриття.

"Ще один приклад яскравий неналежного утримання пам'яток нажаль на сьогодні органи культурної спадщини позбавлені будь яких інструментів впливу на власника даного об'єкту оскільки він зареєстрований за межами України", - говорить Михайло Коханій.

Таких, приватних і майже зруйнованих пам'яток, у Києві близько 40. І хоча за доведення будівлі до такого стану існує покарання воно радше символічне. Якщо власник фізична особа, штраф від півтори до 17 тисяч гривень. Якщо ж юридична ціна питання вдесятеро більша. Але й такі суми не лякають власників, адже земля під будівлею значно цінніша - кажуть у КМДА. Тепер там вигадали, як змінити ситуацію, й подали відповідний законопроект до Верховної Ради.

"Будуть штрафні санкції застосовуватися як для юридичних так і фізичних в розмірі півмільйона гривень. Власники, які мають там ціль довести до руйнації і завалити цю пам'ятку і побудувати щось нове, то я думаю передумає і буде рухатися по дорозі реставрації", - говорить Олександр Никоряк, директор Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.

Якщо ж і штрафи не подіють, то місто зможе примусово викупити будівлю. Законопроект уже витримав перше читання, комісії і вже був у черзі на остаточне голосування. Проте нардепи минулого скликання так до нього й не дійшли. Тепер його розглядатиме вже новий парламент.