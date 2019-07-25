Досрочные выборы: определились еще 10 депутатов-мажоритарщиков [ Редактировать ]
По предварительным результатам выборов в Верховную Раду Украины определились победители еще в 10 округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. На данный момент уже известны народные депутаты-мажоритарщики в 192 округах из 199.
Победители по округам
Донецкая область
- 52 округ - Евгений Яковенко ("Батькивщина")
Житомирская область
- 66 округ - Татьяна Грищенко ("Слуга народа")
Закарпатская область
- 70 округ - Михаил Лаба ("Слуга народа")
Ивано-Франковская область
- 86 округ - Александр Матусевич ("Слуга народа")
Киевская область
- 96 округ - Ольга Смаглюк-Василевская ("Слуга народа")
- 98 округ - Сергей Бунин ("Слуга народа")
Кировоградская область
- 100 округ - Игорь Мурдий ("Слуга народа")
Луганская область
- 107 округ - Александр Сухов (самовыдвижение)
Полтавская область
- 148 округ - Анастасия Ляшенко ("Слуга народа")
Черновицкая область
- 204 округ - Валерий Божик ("Слуга народа")
На данный момент обработка протоколов продолжается на:
- 49 округе (Донецкая область),
- 95 округе (Киевская область),
- 125 округе (Львовская область),
- 127 округе (Николаевская область),
- 195 округе (Черкасская область),
- 206 и 207 округах (Черниговская область).
Так, на 49 округе уже обработано 91,80% протоколов, лидируют Валерий Гнатенко от ОПЗЖ (38,06%) и Борис Колесников от "Оппоблока" (32,50%).
На 95 округе обработано 98,14% протоколов, лидеры - Александр Горобец от "Слуги народа" (29,93%) и самовыдвиженец Владимир Карплюк (21,51%).
На 125 округе обработано 95,76% протоколов, лидируют самовыдвиженцы Андрей Лопушанский (23,39%) и Юрий Доскич (18,57%).
На 127 округе уже обработали 99,19% протоколов, лидеры: Александр Пасичный от "Слуги народа" (38,25%) и самовыдвиженец Игорь Дятлов (17,51%).
На 195 округе обработано 98,11% протоколов, лидируют Олег Асенюк от "Слуги народа" (41,17%) и самовыдвиженец Евгений Курбет (26,86%).
На 206 округе обработано 94,25% протоколов, лидеры: Антон Поляков от "Слуги народа" (33,15%) и самовыдвиженец Максим Микитась (22,23%).
На 207 округе обработано 96,41% протоколов, лидируют Максим Зуев от "Слуги народа" (25,56%) и самовыдвиженец Игорь Рыбаков (24,69%).
Ранее мы писали о том, что ЦИК заканчивает обработку голосов. А явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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