По предварительным результатам выборов в Верховную Раду Украины определились победители еще в 10 округах. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии. На данный момент уже известны народные депутаты-мажоритарщики в 192 округах из 199.

Победители по округам

Донецкая область

52 округ - Евгений Яковенко ("Батькивщина")

Житомирская область

66 округ - Татьяна Грищенко ("Слуга народа")

Закарпатская область

70 округ - Михаил Лаба ("Слуга народа")

Ивано-Франковская область

86 округ - Александр Матусевич ("Слуга народа")

Киевская область

96 округ - Ольга Смаглюк-Василевская ("Слуга народа")

98 округ - Сергей Бунин ("Слуга народа")

Кировоградская область

100 округ - Игорь Мурдий ("Слуга народа")

Луганская область

107 округ - Александр Сухов (самовыдвижение)

Полтавская область

148 округ - Анастасия Ляшенко ("Слуга народа")

Черновицкая область

204 округ - Валерий Божик ("Слуга народа")

На данный момент обработка протоколов продолжается на:

49 округе (Донецкая область),

95 округе (Киевская область),

125 округе (Львовская область),

127 округе (Николаевская область),

195 округе (Черкасская область),

206 и 207 округах (Черниговская область).

Так, на 49 округе уже обработано 91,80% протоколов, лидируют Валерий Гнатенко от ОПЗЖ (38,06%) и Борис Колесников от "Оппоблока" (32,50%).

На 95 округе обработано 98,14% протоколов, лидеры - Александр Горобец от "Слуги народа" (29,93%) и самовыдвиженец Владимир Карплюк (21,51%).

На 125 округе обработано 95,76% протоколов, лидируют самовыдвиженцы Андрей Лопушанский (23,39%) и Юрий Доскич (18,57%).

На 127 округе уже обработали 99,19% протоколов, лидеры: Александр Пасичный от "Слуги народа" (38,25%) и самовыдвиженец Игорь Дятлов (17,51%).

На 195 округе обработано 98,11% протоколов, лидируют Олег Асенюк от "Слуги народа" (41,17%) и самовыдвиженец Евгений Курбет (26,86%).

На 206 округе обработано 94,25% протоколов, лидеры: Антон Поляков от "Слуги народа" (33,15%) и самовыдвиженец Максим Микитась (22,23%).

На 207 округе обработано 96,41% протоколов, лидируют Максим Зуев от "Слуги народа" (25,56%) и самовыдвиженец Игорь Рыбаков (24,69%).

Ранее мы писали о том, что ЦИК заканчивает обработку голосов. А явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.