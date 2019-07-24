Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года. Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ по мировой экономике.

Так, эксперты фонда считают, что в текущем году курс гривны составит - 28,68 грн/доллар, в следующем - 29,96 грн/доллар, в 2021 - 30,55 грн/доллар, в 2022 - 31,01 грн/доллар, в 2023 - 31,47 грн/доллар, в 2024 - 31,94 грн/доллар.

Ранее президент Зеленский заявил, что в Украине готовится большая приватизация.