Курс гривны: в МВФ дали прогноз до 2024 года [ Редактировать ]
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года. Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ по мировой экономике.
Так, эксперты фонда считают, что в текущем году курс гривны составит - 28,68 грн/доллар, в следующем - 29,96 грн/доллар, в 2021 - 30,55 грн/доллар, в 2022 - 31,01 грн/доллар, в 2023 - 31,47 грн/доллар, в 2024 - 31,94 грн/доллар.
Ранее президент Зеленский заявил, что в Украине готовится большая приватизация.
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