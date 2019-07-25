У російському Єйську через жахливий технічний стан і зарплатний борг затримали судно Lizori під прапором Молдови. Усі 14 членів його екіпажу виявилися українцями.

Вони поскаржилися на велику заборгованість із боку працедавця та попросили допомогти в репатріації. Трьох із них уже відрядили додому. Питання щодо решти зараз розглядають.

Про це повідомили у Російській професійній спілці моряків. Там також зазначили, що через технічну зношеність судно можуть відбуксирувати на ремонт у Херсон. Для оцінки ситуації на борт уже прибули представники Українського реєстру судноплавства.