Росія арештувала судно Молдови з українським екіпажем [ Редактировать ]
У російському Єйську через жахливий технічний стан і зарплатний борг затримали судно Lizori під прапором Молдови. Усі 14 членів його екіпажу виявилися українцями.
Вони поскаржилися на велику заборгованість із боку працедавця та попросили допомогти в репатріації. Трьох із них уже відрядили додому. Питання щодо решти зараз розглядають.
Про це повідомили у Російській професійній спілці моряків. Там також зазначили, що через технічну зношеність судно можуть відбуксирувати на ремонт у Херсон. Для оцінки ситуації на борт уже прибули представники Українського реєстру судноплавства.
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