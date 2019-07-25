Представитель Белого дома в Венесуэле Эллиот Абрамс заявил о возможности введения США новых санкций против России в связи с ее поддержкой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает AFP.

Кроме того, Абрамс заявил, что США усилят давление на Кубу за ее действия в Венесуэле, направленные на поддержку Мадуро

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций... Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или отраслевые", - сказал Абрамс.

Ранее мы писали о том, что США ввели новые санкции.