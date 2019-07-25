Умер президент Туниса [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, скончался президент Туниса Бежи Каид Ас-Себси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию президента.
Ас-Себси было 92 года.
В Тунисе сообщили о смерти президента еще месяц назад. Тогда он был экстренно госпитализирован в одну из местных больниц. Несколько местных СМИ выпустили сообщения о смерти президента.
Тогда власти опровергли данные сообщения.
Ранее сообщалось, что в страшном ДТП разбился олимпийский чемпион. Также мы писали о том, что российский боксер умер после боя.
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