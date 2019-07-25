"Золота ера британського парламенту": Борис Джонсон оприлюднив урядову програму [ Редактировать ]
Масштабні перестановки у британському уряді. Лише трьом із десяти ключових міністрів вдалося втриматися на своїх посадах. Кого запросив до Кабміну новий прем'єр Борис Джонсон і як тепер можуть змінитися відносини Лондона і Києва?
Розповість Світлана Чернецька.
Так закінчився перший робочий день нового прем'єра Великої Британії. Кілька сотень людей організували протест під стінами Даунінг-стрит,10. Борис Джонсон завжди був неоднозначною фігурою. Ці мітингувальники вважають його негідним такої високої посади.
"За нього проголосували лише 100 тисяч людей. 70% із них - білі чоловіки віком за 65 років. Вони не представляють нас, вони не представляють мене чи мою дочку, вони не представляють цю країну. Джонсон тут лише для піару, це смішно. Я почуваюся, наче в епізоді "Чорного дзеркала", - заявила Марі Каларамбус, протестувальниця.
Втім, до критики Джонсону не звикати. Не зважаючи ні на що, він уже від самого ранку - весь у роботі. Для початку - засідання уряду. Усі ці люди лише учора отримали нові посади у високих кабінетах.
"Доброго ранку усім! Чудово бачити цю нову команду, яка відображає глибину та широту талантів нашої надзвичайної партії. І як відомо, перед нами стоїть важливе завдання у ключовий момент історії нашої країни. Ми цілком віддані ідеї виходу з Європейського Союзу 31 жовтня, або навіть і раніше. Без жодних "але", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
Серед присутніх є зовсім несподівані обличчя. Приміром, представником прем'єра в парламенті став Джейкоб Різ-Могг. Він, врешті й "потопив" попередню очільницю уряду. Постійно критикував її та ініціював вотум недовіри.
Очевидно, Джонсон вирішив тримати його поближче. Повернувся в уряд і Гевін Вільямсон. Він був зі скандалом звільнений з посади міністра оборони за витік секретної інформації. А загалом усіх міністрів об'єднує одне - вони затяті прихильники виходу з ЄС.
Найцікавіше призначення для Києва - очільник закордонного відомства. Ним став екс-міністр "брекзиту" Домінік Рааб. У нього великий досвід дипломатичної роботи, зокрема у якості представника Британії в Гаагзському трибуналі. А 7 років тому саме він ініціював ухвалення британського "списку Магнітського" - це перелік російських чиновників, яким забороняли в'їзд в Британію. І найімовірніше, позиція Рааба щодо Росії залишиться незмінною.
Після засідання уряду Джонсон одразу вирушив у парламент. Аби вперше звернутися до депутатів уже як прем'єр-міністр.
"Наша місія - здійснити Brexit 31 жовтня задля об'єднання та підживлення нашої великої країни, щоби зробити Британію найкращим місцем на землі", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.
Депутатам Джонсон обіцяє не менше, ніж початок золотої ери у країні. Але... після Брекзиту.
Змінити міграційні правила, збільшити фінансування шкіл та побудувати найбагатшу економіку в Європі. Дуже оптимістичні і дуже амбітні обіцянки від нового прем'єра. Втім, опозиція сприйняла їх зі значним скептицизмом.
по теме
У Британії завершується голосування за кандидатуру прем’єр-міністра
Фаворит Борис Джонсон запевняє, що країна полишить ЄС за три місяці
Проблемний Brexit: японські компанії погрожують піти з Британії
Японію непокоять фінансові перспективи своїх компаній, що працюють у Великій Британії. Таких фірм - близько тисячі, там працюють майже 160 тисяч працівників
Хто очолить уряд Британії - рейтинги кандидатів
У Великій Британії розпочалося голосування за очільника уряду - кому з кандидатів вже пророкують перемогу, як проходить голосування і коли будуть офіційні результати?
Міжнародне агентство з атомної енергії отримає нового очільника
Засідання проходитиме у штаб-квартирі організації у Відні в закритому для преси режимі
Міністра МВС Італії підозрюють у зв'язках з Росією
Опозиція в Італії готова висловити недовіру міністру МВС Маттео Сальвіні через зв'язки з Росією