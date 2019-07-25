Масштабні перестановки у британському уряді. Лише трьом із десяти ключових міністрів вдалося втриматися на своїх посадах. Кого запросив до Кабміну новий прем'єр Борис Джонсон і як тепер можуть змінитися відносини Лондона і Києва?

Розповість Світлана Чернецька.

Так закінчився перший робочий день нового прем'єра Великої Британії. Кілька сотень людей організували протест під стінами Даунінг-стрит,10. Борис Джонсон завжди був неоднозначною фігурою. Ці мітингувальники вважають його негідним такої високої посади.

"За нього проголосували лише 100 тисяч людей. 70% із них - білі чоловіки віком за 65 років. Вони не представляють нас, вони не представляють мене чи мою дочку, вони не представляють цю країну. Джонсон тут лише для піару, це смішно. Я почуваюся, наче в епізоді "Чорного дзеркала", - заявила Марі Каларамбус, протестувальниця.

Втім, до критики Джонсону не звикати. Не зважаючи ні на що, він уже від самого ранку - весь у роботі. Для початку - засідання уряду. Усі ці люди лише учора отримали нові посади у високих кабінетах.

"Доброго ранку усім! Чудово бачити цю нову команду, яка відображає глибину та широту талантів нашої надзвичайної партії. І як відомо, перед нами стоїть важливе завдання у ключовий момент історії нашої країни. Ми цілком віддані ідеї виходу з Європейського Союзу 31 жовтня, або навіть і раніше. Без жодних "але", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Серед присутніх є зовсім несподівані обличчя. Приміром, представником прем'єра в парламенті став Джейкоб Різ-Могг. Він, врешті й "потопив" попередню очільницю уряду. Постійно критикував її та ініціював вотум недовіри.

Очевидно, Джонсон вирішив тримати його поближче. Повернувся в уряд і Гевін Вільямсон. Він був зі скандалом звільнений з посади міністра оборони за витік секретної інформації. А загалом усіх міністрів об'єднує одне - вони затяті прихильники виходу з ЄС.

Найцікавіше призначення для Києва - очільник закордонного відомства. Ним став екс-міністр "брекзиту" Домінік Рааб. У нього великий досвід дипломатичної роботи, зокрема у якості представника Британії в Гаагзському трибуналі. А 7 років тому саме він ініціював ухвалення британського "списку Магнітського" - це перелік російських чиновників, яким забороняли в'їзд в Британію. І найімовірніше, позиція Рааба щодо Росії залишиться незмінною.

Після засідання уряду Джонсон одразу вирушив у парламент. Аби вперше звернутися до депутатів уже як прем'єр-міністр.

"Наша місія - здійснити Brexit 31 жовтня задля об'єднання та підживлення нашої великої країни, щоби зробити Британію найкращим місцем на землі", - наголосив Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії.

Депутатам Джонсон обіцяє не менше, ніж початок золотої ери у країні. Але... після Брекзиту.

Змінити міграційні правила, збільшити фінансування шкіл та побудувати найбагатшу економіку в Європі. Дуже оптимістичні і дуже амбітні обіцянки від нового прем'єра. Втім, опозиція сприйняла їх зі значним скептицизмом.