У столиці запрацювали евакуатори. Авто, припарковані з порушеннями, ризикують опинитися на штрафмайданчику. Чи допоможе це звільнити місто від заторів - дізнавалася Ольга Клюєва.

Ці слова інспектори з паркування чують чи не найчастіше. За багато років безкарних порушень, дотримуватися правил парковки українці просто відвикли.

"Люди звикли до хаосу на дорогах. Звикли невірно паркуватися де їм вздумається, таіи ситуації виникають кожного дня, два, три п'ять на день. Дехто каже - "спочатку зробіть паркувальні місця", дехто каже "всі тут стоять і я хочу", а дехто каже - "чому я повинен ходити пішки 500 метрів, якщо я можу зупинитися і одразу зайти до магазину", - говорить Оксана Костюченко, старший інспектор з паркування.

Разом з інспекторами з паркування у середмісті з'явилась і "важка артилерія" - евакуатори. За добу з центру Києва на штрафмайданчик відвозять до двох десятків автівок порушників. Які припарковані часто прямісінько під знаком заборони. Тепер за таку "розкіш" доведеться сплатити чималі гроші.

"Мінімум 1500 гривень в залежності від кількості днів на штраф майданчику. Перша доба 140 гривень, кожна наступна - 120 гривень. Поки що ми від водіїв не отримали не одного звернення про спростування и оскарження", - говорить Дмитро Рахматулін заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Багато часу і грошей тепер доведеться потратити власникові цього авто, яке простояло на смузі громадського траспорту п'ять годин, а водій так і не з'явився.

Інспектори кажуть, що евакуатори - найкращі вихователі водіїв.

Лише за три тижні роботи, залишених у недозволеному місці автівок стало менше. І це суттєво полегшує рух транспорту в години пік.

"Дуже багато автомобілів було напарковано ми оштрафували и деякі евакуювали и до вечора ця полоса вже буде вільна для руху".

Щоправда, самою лише евакуацією автівок - проблему заторів не вирішити. Адже в центрі міста критично не вистачає легальних місць для паркування. Саме цим найчастіше водії і випрадовують порушення правил парковки.