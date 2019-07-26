Стовпчики термометрів майже по всій Європі досягли рекордних показників

Крижані смаколики у зоопарку британського Бристоля рятують підопічних від спеки. Стовпчики термометрів майже по всій Європі досягли рекордних показників.

Щоб допомогти упоратися з аномальною температурою, пінгвінам і папугам у звіринці видали воду та харчі в крижаних блоках. За словами працівників зоопарку, призвичаювалися тварини до нового меню недовго.