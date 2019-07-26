У зоопарку Бристоля пінгвінам видали морозиво [ Редактировать ]
Крижані смаколики у зоопарку британського Бристоля рятують підопічних від спеки. Стовпчики термометрів майже по всій Європі досягли рекордних показників.
Щоб допомогти упоратися з аномальною температурою, пінгвінам і папугам у звіринці видали воду та харчі в крижаних блоках. За словами працівників зоопарку, призвичаювалися тварини до нового меню недовго.
по теме
Сардинію атакували хмари сарани
Нашестя сарани на італійському острові Сардинія найбільше за останні 70 років. Шкідники вже знищили понад два гектари пасовищ і полів
Рекордна спека: у Франції вводять обмеження на воду
У південних і центральних регіонах Франції відключили душові на пляжах і міські фонтани, заборонили наповнювати басейни, а також мити автомобілі й дороги
Залізниця Бельгії опинилася під загрозою
Залізничний рух у Бельгії під загрозою через аномально високу температуру. Від спеки колії розпеклися до 55 градусів за Цельсієм
Бельгія оголосили червоний рівень небезпеки
Уперше в історії Бельгія оголосила найвищий червоний рівень небезпеки - через спеку. Його запроваджують, якщо три дні поспіль температура сягає 32 градусів. По всій країні жарінь б'є рекорди