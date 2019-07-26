Фахівці зробили заміри - на їх основі мають розробити проєкт реконструкції

Українській стороні з третьої спроби вдалося обстежити міст поблизу Станиці Луганської. Під час його інспектування з обох боків чергували представники ОБСЄ.

Про вдалу операцію повідомили у райдержадміністрації й оприлюднили відповідне відео. Фахівці зробили заміри - на їх основі мають розробити проєкт реконструкції.

Нагадаю, два дні тому представники незаконних збройних формувань не допустили українських фахівців до обстеження мосту.