Франція розробляє лазери для "Зоряних війн" [ Редактировать ]
Франція розробить потужну лазерну зброю для захисту своїх супутників у космосі. Про це заявила міністерка оборони країни Флоранс Парлі під час виступу на авіабазі ВПС поблизу Ліона.
За її словами, захист французьких супутників один із основних пунктів нової космічної стратегії країни. На її фінансування до 2025 року збираються виділити близько 700 мільйонів євро.
Парлі запевнила: Франція не братиме участі у глобальній гонці космічних озброєнь, однак пасти задніх теж не збирається. Нагадаю, два тижні тому президент Франції Емануель Макрон оголосив про створення космічних військ.
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