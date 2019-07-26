Результаты выборов: в Раду пройдут более 80 действующих депутатов [ Редактировать ]
По результатам выборов в Верховную Раду в парламент проходит 81 действующий народный депутат. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Так, в мажоритарных округах в ВР прошли 40 парламентариев.
В частности, больше всего депутатов предыдущего созыва (12) переизбрались из "Блока Петра Порошенко":
- Андрей Лопушанский
- Петр Юрчишин
- Николай Кучер
- Максим Ефимов
- Владимир Арешонков
- Роберт Горват
- Андрей Кот
- Ярослав Дубневич
- Алексей Гончаренко
- Николай Люшняк
- Сергей Рудык
- Валерий Давиденко
В новую Раду прошла почти половина представителей депутатской группы "Воля народа" - 8 действующих депутатов ВР:
- Александр Пономарев
- Степан Ивахив
- Василий Петевка
- Олесь Довгий
- Сергей Шахов
- Игорь Молоток
- Александр Фельдман
- Сергей Лабазюк
В Раду прошли также 5 депутатов из партии "Відродження":
- Антон Киссе
- Юрий Шаповалов
- Олег Кулинич
- Виктор Бондарь
- Антон Яценко
Такое же количество парламентариев переизбрали из фракции "Народный фронт":
- Михаил Бондарь
- Николай Княжицкий
- Игорь Гузь
- Валерий Лунченко
- Андрей Иванчук
Кроме того, в парламент прошли четверо депутатов из фракции "Оппозиционный блок":
- Юрий Солод
- Вадим Новинский
- Дмитрий Шенцев
- Дмитрий Шпенов
Также в парламент нового созыва попали и шесть внефракционных депутатов:
- Виктор Балога
- Ирина Констанкевич
- Дмитрий Лубинець
- Тарас Батенко
- Андрей Деркач
- Александр Герега
При этом по спискам партий в Верховную Раду прошел 41 действующий депутатов.
По спискам партии "Батькивщина" прошли 14 действующих депутатов ВР:
- Юлия Тимошенко
- Сергей Тарута
- Сергей Соболев
- Елена Кондратюк
- Иван Кириленко
- Андрей Кожемякин
- Григорий Немыря
- Сергей Власенко
- Валерий Дубиль
- Александр Абдуллин
- Иван Крулько
- Ольга Белькова
- Алена Шкрум
- Вадим Ивченко
По спискам партии "Оппозиционная платформа "За життя" также прошли 14 действующих парламентариев:
- Юрий Бойко
- Вадим Рабинович
- Наталья Королевская
- Сергей Левочкин
- Василий Нимченко
- Нестор Шуфрич
- Сергей Ларин
- Сергей Дунаев
- Тарас Козак
- Юлий Иоффе
- Михаил Папиев
- Николай Скорик
- Юлия Левочкина
- Юрий Павленко
А от партии "Европейская солидарность" по спискам прошли 13 действующих депутатов:
- Андрей Парубий
- Ирина Геращенко
- Мустафа Джемилев
- Артур Герасимов
- Нина Южанина
- Ирина Луценко
- Виктория Сюмар
- Владимир Арьев
- Николай Величкович
- Сергей Алексеев
- Руслан Князевич
- Максим Саврасов
- Мария Ионова
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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