По результатам выборов в Верховную Раду в парламент проходит 81 действующий народный депутат. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Так, в мажоритарных округах в ВР прошли 40 парламентариев.

В частности, больше всего депутатов предыдущего созыва (12) переизбрались из "Блока Петра Порошенко":

Андрей Лопушанский Петр Юрчишин Николай Кучер Максим Ефимов Владимир Арешонков Роберт Горват Андрей Кот Ярослав Дубневич Алексей Гончаренко Николай Люшняк Сергей Рудык Валерий Давиденко

В новую Раду прошла почти половина представителей депутатской группы "Воля народа" - 8 действующих депутатов ВР:

Александр Пономарев Степан Ивахив Василий Петевка Олесь Довгий Сергей Шахов Игорь Молоток Александр Фельдман Сергей Лабазюк

В Раду прошли также 5 депутатов из партии "Відродження":

Антон Киссе Юрий Шаповалов Олег Кулинич Виктор Бондарь Антон Яценко

Такое же количество парламентариев переизбрали из фракции "Народный фронт":

Михаил Бондарь Николай Княжицкий Игорь Гузь Валерий Лунченко Андрей Иванчук

Кроме того, в парламент прошли четверо депутатов из фракции "Оппозиционный блок":

Юрий Солод Вадим Новинский Дмитрий Шенцев Дмитрий Шпенов

Также в парламент нового созыва попали и шесть внефракционных депутатов:

Виктор Балога Ирина Констанкевич Дмитрий Лубинець Тарас Батенко Андрей Деркач Александр Герега

При этом по спискам партий в Верховную Раду прошел 41 действующий депутатов.

По спискам партии "Батькивщина" прошли 14 действующих депутатов ВР:

Юлия Тимошенко Сергей Тарута Сергей Соболев Елена Кондратюк Иван Кириленко Андрей Кожемякин Григорий Немыря Сергей Власенко Валерий Дубиль Александр Абдуллин Иван Крулько Ольга Белькова Алена Шкрум Вадим Ивченко

По спискам партии "Оппозиционная платформа "За життя" также прошли 14 действующих парламентариев:

Юрий Бойко Вадим Рабинович Наталья Королевская Сергей Левочкин Василий Нимченко Нестор Шуфрич Сергей Ларин Сергей Дунаев Тарас Козак Юлий Иоффе Михаил Папиев Николай Скорик Юлия Левочкина Юрий Павленко

А от партии "Европейская солидарность" по спискам прошли 13 действующих депутатов:

Андрей Парубий Ирина Геращенко Мустафа Джемилев Артур Герасимов Нина Южанина Ирина Луценко Виктория Сюмар Владимир Арьев Николай Величкович Сергей Алексеев Руслан Князевич Максим Саврасов Мария Ионова

Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.