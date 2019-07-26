Монобольшинство "Слуги народа" в Раде: в ЕС оценили ситуацию [ Редактировать ]
Однопартийное большинство в Верховной Раде несет не только позитив, но и риски. Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет "Европейская правда".
"Мы надеемся, что это - возможность ускорить процесс реформ. Что законопроекты, предложенные Кабмином, больше не будут застревать в Раде. Я понимаю, что однопартийное большинство несет не только позитив, а также означает риски, но мы надеемся, что новое руководство государства - мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива", - сказал Мингарелли.
Он также отметил, что несправедливо говорить об "узурпации власти", ведь выборы были честными и демократичными.
"То, что "Слуга народа" получила большинство, отражает волю украинских граждан. В то же время мы надеемся, что новое большинство, во-первых, будет принимать во внимание также мнение оппозиции, а во-вторых - использовать свою власть с хорошей целью, а именно для ускорения реформ", - добавил посол.
Мингарелли подчеркнул, что за последние годы в Украине произошло немало изменений к лучшему в политической, экономической и социальной сферах.
"Состоялись действительно весомые реформы. Но в то же время подавляющее большинство граждан продолжают жить в очень непростых условиях. Эти люди не почувствовали влияния реформ на свою повседневную жизнь. И именно это, по моему мнению, объясняет, почему люди хотели избавиться от предыдущего политического класса", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
по теме
У Украины ужасный имидж - посол ЕС
У Украины ужасный имидж, но украинцы сами должны перестать ассоциировать страну с негативными вещами
У Європі зафіксували новий температурний рекорд
Європейські політики пропонують у таку спеку давати людям вихідні
Євросоюз вимагає негайно звільнити Павла Гриба
Павло Гриб страждає на серйозні захворювання, тому у Євросоюзі сподіваються, що політв'язень негайно отримає належне спеціалізоване медичне обслуговування
ЕС официально передал Украине новый саркофаг на Чернобыльской АЭС
Европейский союз 10 июля официально передал Украине в эксплуатацию новый постоянный саркофаг, построенный на месте катастрофы Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС)
Евросоюз выделит миллионы на реализацию идеи Зеленского
Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики