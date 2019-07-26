Однопартийное большинство в Верховной Раде несет не только позитив, но и риски. Такое мнение высказал посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет "Европейская правда".

"Мы надеемся, что это - возможность ускорить процесс реформ. Что законопроекты, предложенные Кабмином, больше не будут застревать в Раде. Я понимаю, что однопартийное большинство несет не только позитив, а также означает риски, но мы надеемся, что новое руководство государства - мудрые люди, которые используют это большинство ради позитива", - сказал Мингарелли.

Он также отметил, что несправедливо говорить об "узурпации власти", ведь выборы были честными и демократичными.

"То, что "Слуга народа" получила большинство, отражает волю украинских граждан. В то же время мы надеемся, что новое большинство, во-первых, будет принимать во внимание также мнение оппозиции, а во-вторых - использовать свою власть с хорошей целью, а именно для ускорения реформ", - добавил посол.

Мингарелли подчеркнул, что за последние годы в Украине произошло немало изменений к лучшему в политической, экономической и социальной сферах.

"Состоялись действительно весомые реформы. Но в то же время подавляющее большинство граждан продолжают жить в очень непростых условиях. Эти люди не почувствовали влияния реформ на свою повседневную жизнь. И именно это, по моему мнению, объясняет, почему люди хотели избавиться от предыдущего политического класса", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.