Озброєні чоловіки у поліцейській формі пограбували вантажний термінал аеропорту бразильського Сан-Паулу, викравши 750 кілограмів золота на загальну суму у 40 мільйонів доларів.

Нападників було четверо. Вони вступили в сутичку з робітниками, потім почали виносити вантажі зі складу та складати їх у пікап. Із собою, окрім дорогоцінного металу, грабіжники прихопили двох заручників і втекли. В ході нападу ніхто не постраждав, утім доля заручників досі невідома.