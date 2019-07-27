США підтримають поглиблення реформ в Україні - Курт Волкер [ Редактировать ]
Боротьба з "кумівством" та корупцією мають стати головними завданнями нової влади в Україні, - про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.
Він зазначив - вже поспілкувався про це з політичними партіями, які пройшли до парламенту. Говорили насамперед про реформи. Спецпредставник запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну. Вибори в країні назвав вільними та чесними. Їхні результати - проявом справжньої демократії.
"Було дуже важливо отримати уявлення про розмаїття поглядів, які свідчать про справжню демократію в Україні. Деякі речі повторювалися на усіх цих зустрічах і водночас визначили пріоритети для уряду. По-перше, це судова реформа і зміцнення верховенства права. По-друге, питання - що робити із впливом олігархів на дуже різні сфери життя суспільства, і третє питання - це земельна реформа", - зазначив Курт Волкер, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України.
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