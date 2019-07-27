Наталія Королевська закликала скасувати вибори на скандальній 52 дільниці на Донеччині [ Редактировать ]
Попри визнання міжнародними експертами виборів чесними, досі залишаються округи, де результати голосування - досі під питанням.
Так, на 52-му окрузі у Донецькій області відбулися масові фальсифікації під час виборів, - про це заявила народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Наталія Королевська. Аби відновити справедливість, члени політсили вже подали близько 20 звернень у правоохоронні органи та 10 позовів до суду.
Наталія Королевська запевнила: якби вибори в Торецьку відбувалися прозоро, перемогу отримав би кандидат Олег Погодін. Він очолює обласну організацію політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" у Донецькій області.
"Масштаб манипуляций фальсификаций в 52 округе поражает! Начиная от того, что были зафиксированы вбросы, минирование участков, а в этот момент там проходили выборы и фальсификации. Полностью беззаконная работа окружной комиссии. Все это дает нам абсолютное основание, что выборы в 52 округе тотально сфальсифицированные и мы обратились, привели все эти факты - с тем, чтобы отменить выборы в 52 округе", - наголосила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Та судебная система, которая была выстроена - как раз при Петре Порошенко, она как раз в действии. Они прекрасно понимают, что здесь победила на выборах "Оппозиционная платформа - За жизнь". Самое главное, чтобы в данной ситуации уже непосредственно принимали участие правоохранительные органы и работали над предупреждением этих ситуаций", - зазначив Олег Погодін, кандидат в народні депутати, "Опозиційна платформа - За життя".
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