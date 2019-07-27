Трампу перестало подобатися французьке вино. Американський президент погрожує накласти штрафне мито на цей вид експорту.

Чим не догодили французи очільникові Білого дому?

Істина не у вині, а в справедливості. Вочевидь такої логіки дотримується американський президент. Напередодні він спершу видав гнівне повідомлення в "Твіттері", а потім ще й на прес-конференції підтвердив: експорт французького вина може обрости податком.

"Я цілком можу ввести додаткове мито. Я завжди казав, що американське вино смачніше за французьке, хоч я і не п'ю вина. Мені воно подобається на вигляд, американське вино - чудове", - заявив Дональд Трамп, президент США.

Гнів Трампа спровокував французький закон про оподаткування цифрових технологій. Париж першим у світі ввів збір у розмірі три відсотки від обороту на цифрові сервіси на зразок "Фейсбук" чи "Амазон". Про можливість такого виду податку міністри фінансів "Великої сімки" говорили ще минулого тижня на саміті.

"Це значний крок уперед, який дозволить встановити більш чесне та ефективне оподаткування в 21 столітті", - наголошує Бруно ле Мер, міністр фінансів Франції.

Закон дозволить щороку поповнювати французький бюджет на 400 мільйонів євро. Документ спершу підтримав парламент, а напередодні фінальний підпис поставив президент Емануель Макрон.

"Я казав йому: "Не роби цього. Не роби, бо я обкладу податком чи тарифом - називайте це як хочете - ваше вино". Тому ми зараз над цим працюємо. Я щойно говорив з Макроном. У нас добрі стосунки, але ж не треба було вводити податок", - наголосив Дональд Трамп, президент США.

Конкретні відсотки штрафного податку в Білому домі не називають. І попри особисті уподобання Трампа, США - найбільший покупець французьких вин у світі.

Логіка американського президента зрозуміла: корпорації повинні платити податок там, де розташовуються. Проте інтернет і вигода від нього - штука глобальна. Над подібними законами міркують в Австрії, Італії, Великій Британії, Польщі та інших країнах.

Обговорити питання торгівлі та цифрового оподаткування світові лідери зможуть особисто - на саміті "Великої сімки", який наприкінці серпня прийматиме французький Біарріц.