Создатель фильма "Король Лев" Джон Фавро рассказал о том, что в новом мультфильме "Король Лев" был использован единственный реальный кадр. Фотография была опубликована на его Instagram-странице.

Изначально мужчина предложил зрителям разыскать этот кадр самостоятельно.

По словам кинематографиста, в картине в целом использованы 1490 кадров, которые были созданы аниматорами и экспертами по компьютерной графике.

"Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь. Это самый первый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - отметил он.

Фото: Disney

Ранее в Африке нашли Шрама из "Короля льва".