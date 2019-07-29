Король Лев: найден единственный реально снятый кадр [ Редактировать ]
Создатель фильма "Король Лев" Джон Фавро рассказал о том, что в новом мультфильме "Король Лев" был использован единственный реальный кадр. Фотография была опубликована на его Instagram-странице.
Изначально мужчина предложил зрителям разыскать этот кадр самостоятельно.
По словам кинематографиста, в картине в целом использованы 1490 кадров, которые были созданы аниматорами и экспертами по компьютерной графике.
"Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь. Это самый первый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - отметил он.
Фото: Disney
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