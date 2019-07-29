На криваве побоїще перетворився гастрономічний фестиваль у каліфорнійському містечку Гілрой. Нападник цілив по людях із гвинтівки. Як наслідок - троє загиблих, 15 постраждалих. Хто стрілець і чому взявся за зброю - розповість Анна Філь.

Як розповіли очевидці, спершу подумали, що почався феєрверк чи концерт. Аж поки люди не почали панічно розбігатися.

Я саме купував попкорн, коли почув перші два постріли. Тоді ж заграла музика на сцені, і я подумав - може так розпочинають концерт. Але за кілька секунд прогриміло з десяток пострілів. Люди, діти падали на землю. Одна куля влучила в ногу нашій подрузі. Вона зараз у лікарні.

На місці були поліцейські, вони знешкодили стрільця менше ніж за хвилину. Утім, від куль постраждали 15 людей, троє загинули, серед них шестирічний хлопчик. Четвертою жертвою став сам нападник.

"Зловмисника застрелили на місці. За попередньою інформацією, він потрапив на територію фестивалю через річку, що тече повз парковку. Імовірно, випиляв дірку в огорожі й пробрався непоміченим", - говорить Скот Сміті, голова поліції Гілроя.

Особу стрільця встановили - ним виявився 19-річний хлопець. Чому взяв до рук гвинтівку - невідомо. Кажуть, цілив - навмання. Очевидці, які бачили нападника, розповідають: хтось, тікаючи, вигукнув до нього - "навіщо це робиш?", а той відповів - "бо я злий". А ще в поліції припускають - міг діяти не сам.

"Дехто зі свідків повідомив, що нападників могло бути двоє. Але ми не знаємо, чи стріляла ця друга людина, чи якимось чином допомагала спільникові". - говорить Скот Сміті, голова поліції Гілроя.

На місці злочину працює і місцева поліція, і ФБР.

"По-перше, хотів би сказати, що приголомшений і засмучений тим, що сталося. Закликаю містян думками й молитвами підтримати постраждалих, доки наші правоохоронці розслідують цю безглузду трагедію", - говорить Роланд Веласко, мер міста Гілрой.

Свято, яке у ці вихідні затьмарило горе, називається Фестиваль часнику. Присвячене воно пікантним закускам і напоям. Це щорічний захід. За даними організаторів, його відвідують близько сотні тисяч людей.