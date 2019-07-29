Нужно провести перевыборы на 52 округе. Об этом сегодня заявила депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская под АП, куда она передала обращение трёх кандидатов в народные депутаты по 52 округу к Владимиру Зеленскому с просьбой остановить фальсификации результатов голосования в Торецке и провести там перевыборы.

"Сегодня мы передали обращение от трех кандидатов в депутаты по 52 округу - Олега Погодина, Сергея Третьякова и Валерия Коновалюка - к гаранту Конституции, Президенту Владимиру Зеленскому с главной просьбой: не допустить грубейшего нарушения права людей на свободное волеизъявление. Люди, которые шестой год живут на войне, пришли на избирательные участки в надежде на то, что после выборов в стране исчезнет коррупция, появятся справедливые суды и новая честная власть. Но представители БЮТ по-мародерски украли у них голоса и через "ручную" окружную комиссию пытаются назначить своего кандидата", – отметила народный депутат.

По её словам, кандидаты в депутаты по 52 округу от разных партий подали десятки исков в суды, подготовили обращения в полицию, направили комплексную жалобу в ЦИК. Все эти документы подкреплены видеофиксацией вброса бюллетеней и свидетельствами людей, голоса которых пытались купить. Но ни ЦИК, ни правоохранительные органы так и не отреагировали на факты фальсификаций и нарушения избирательного законодательства на 52 округе.

"Мародерство" голосов партией БЮТ и их кандидатом на 52 округе должно быть расследовано, а результаты голосования – аннулированы, и у президента страны есть все конституционные полномочия остановить это беззаконие. Поскольку установить реальные результаты выборов на 52 округе невозможно, оптимальным решением будет признать результаты выборов в Торецке недействительными и провести их заново, под пристальным взглядом наблюдателей и правоохранителей. Выбор граждан Украины должен быть защищен!" - резюмировала Наталия Королевская.