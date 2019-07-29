Курс валют на 30 июля: евро продолжает падение [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил официальный курс на 30 июля 2019 года. Согласно полученным данным официальный курс евро упал на 25 копеек - до 28,07 гривен за евро. Соответствующая информация была опубликована на сайте Нацбанка.
Таким образом, официальный курс евро на 29 июля установлен на таком уровне: 2807,8346 гривны за 100 евро (-25,6423 грн).
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