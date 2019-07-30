Известного во всей Украине ресторатора Николая Тищенко экстренно прооперировали. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

Так, народный депутат записал видео, на котором рассказал о деталях операции. Тищенко предстал перед фанатами с загипсованной рукой. Также Николай поблагодарил всех украинцев, кто проголосовал за него на выборах.

"Друзья, спасибо за поддержку. Немного отсутствовал, но возвращаюсь в строй", - написал Тищенко.

Ранее сообщалось, что Maruv обокрал и шантажирует фанат.