Николая Тищенко экстренно прооперировали: что произошло [ Редактировать ]
Известного во всей Украине ресторатора Николая Тищенко экстренно прооперировали. Об этом он сообщил на странице в Instagram.
Так, народный депутат записал видео, на котором рассказал о деталях операции. Тищенко предстал перед фанатами с загипсованной рукой. Также Николай поблагодарил всех украинцев, кто проголосовал за него на выборах.
"Друзья, спасибо за поддержку. Немного отсутствовал, но возвращаюсь в строй", - написал Тищенко.
Ранее сообщалось, что Maruv обокрал и шантажирует фанат.
по теме
"Хорошего понемногу": Наташа Королева шокировала новым поступком
Популярная певица Наташа Королева поделилась с подписчиками фото, которое, откровенно говоря, ошарашило многих поклонников
Седокова засветила ягодицы на отдыхе (фото)
Седокова часто радует поклонников новыми публикациями: что в этот раз
Популярный мессенджер вводит интересную функцию
Популярный мессенджер тестирует новые функции
Елена Кравец покорила поклонников элегантным образом (фото)
Кравец часто радует поклонников новыми публикациями, что в этот раз?
"Ситуация просто расстраивает": Maruv обокрал и шантажирует фанат
В субботу, 27 июля, Maruv выступила на стадионе "Лужники" в Москве