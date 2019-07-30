В 30-й лунный день рекомендуется закончить все старые дела и подвести итоговую черту. Это один из лучших дней для отдыха. В 30-й день необходимо очистить сознание, символически подготовиться к новому "старту", в новом лунном месяце.

Что надеть? Пурпурно-красным и желто-зеленым цветами можно дополнить цвета вашей одежды.

Аромат дня. Аромат хризантемы добавит изысканности и шарма.

Талисманы - гранат, жадеит.

Металл - золото.

Что есть? Утром - какао. В обед - курица, тушенная на растительном масле с фасолью, сельдереем, орехами и чесноком. Вечером - маслины, фрукты и чай с мятой.

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