Сегодняшняя сеть АЗС практически невозможна без программы лояльности - так розничные операторы удерживают постоянных клиентов, и "заманивают" новых. При этом конкуренция заставляет компании придумывать все новые и новые опции. Кто-то делает ставку на внедрение новых услуг в электронном приложении, другие выбирают традиционные способы, например, розыгрыши ценных подарков. В Институте потребительских экспертиз проанализировали, как это делают WOG (Pride),Shell (Shell ClubSmart), Motto (Motto Club, ), OKKO (Fishka), КЛО (ДякуYOU), "Параллель" (КартБланш), GLUSCO (GLUSCO CLUB), БРСМ-нафта (БРСМ Plus) и Amic (My Amic).

Как стать участником программы?

Для регистрации в программе лояльности сети АЗС существует несколько путей. Самый распространенный - это приобретение карты за почти условную сумму (от 1 копейки до 1 гривны) при заправке, или покупке товаров на заправке. Такая схема актуальна для сетей Shell, ОККО, БРСМ, Parallel, , Motto и КЛО. Чтобы стать участником программы My Amic, необходимо заправить минимум 25 литров любого топлива. Сеть GLUSCO предлагает своим клиентам регистрацию в программе GLUSCO CLUB четырьмя способами - заполнить форму на сайте, скачать мобильное приложение, позвонить на горячую линию, или оформиться непосредственно на АЗС.

Общее правило для всех сетей - участнику должно исполниться 18 лет, ведь он является полноценным участником финансовых отношений с АЗС. Также для лучшей персонализации и защиты собственных данных нужно предоставить при регистрации базовую информацию - мобильный телефон, адрес электронной почты, по желанию дату рождения и пр.

Для регистрации в программе лояльности PRIDE от сети АЗК WOG достаточно просто ввести свой номер телефона при совершении любой покупки на АЗК или скачать приложение PRIDE. Карта оформляется в электронном виде, а для получения преимуществ достаточно указывать свой номер телефона или сканировать QR-код из мобильного приложния PRIDE.

Что касается скорости регистрации и легкости управления электронным приложением, лидерами являются Shell ClubSmart и WOG Pride. У некоторых остальных участников приложение работало не корректно.

Как получать баллы?

Как правило, баллы начисляются за покупку топлива и товаров в магазинах при АЗС. Так, на АЗС сети Shell баллы копятся при покупке топлива (причем с коэффициентом в 400% при заправке фирменного V-Power!), или при покупке товаров в магазинах при АЗС с коэффициентом 1 балл - за каждые потраченные 10 грн. На заправках сети Parallel на ваш счет будут начисляться бонусы по курсу 1,5 бонуса за 1 потраченную гривну - как при оплате наличными, так и при использовании банковской карты. Накопленные бонусы по программе Motto Club идут в зачет на скидку к топливу. За каждый приобретенный литр начисляется по 1 баллу. В зависимости от набранной суммы, увеличивается и скидка на топливо в следующем месяце. В сети АЗК WOG баллы начисляются по курсу 1 бонусный балл за каждую потраченную гривну. Правда, компания регулярно предлагает индивидуальные акции для клиентов, где у каждого клиента есть свои персональные условия на покупку топлива, а так же товаров WOGCAFE и WOGMARKET.

На заправках ОККО баллы начисляются в процентном соотношении от суммы покупки: 2% от стоимости автоуслуг, 4% от товаров ТМ "ОККО", 3% от кофе и пр. В сети БРСМ действует схожая схема, только с определенными повышающими коэффициентами в выходные дни, праздники и пр. На GLUSCO действует прогрессивная система накопления - при большом объеме приобретенного топлива увеличивается и процент от покупки, который колеблется от 1 до 5%, в зависимости от группы товаров.

На АЗС КЛО количество бонусов рассчитывается от суммы чека по курсу от 1 балла за каждый литр до 15 бонусных баллов за каждую потраченную гривну. Программа My AMIC начисляет 10 баллов за каждый литр топлива, 5 баллов - за газ, и 30 бонусов за каждые 10 гривен, потраченные в магазинах при АЗС.

Как потратить баллы?

Все сети АЗС из нашего обзора позволяют копить баллы и их же тратить в той или иной форме. В частности, Shell позволяет менять баллы на скидку в размере от 0,5 грн/литр до 3 грн/литр (зависит от вида топлива). Также клиенты могут выбирать товары в магазине Shell и по предварительному заказу - товары на фирменном сайте компании. После обновления программы лояльности предлагаемые товары можно теперь купить за меньшее количество баллов, т.е. программа стала в 2-3 раза более выгодная для клиентов. Обновленная программа Shell ClubSmart позволяет выбирать, в какой пропорции тратить накопленные баллы при расчете за товары или топливо на АЗС сети. Клиент может заплатить баллами как полную стоимость, так и только 50% от цены выбранного товара. А товар теперь можно выбрать любой! Будь то фирменные хот-доги, или сэндвичи, или средства ухода за автомобилем, или игрушки - собственно, все, что находится в фирменном магазине на заправке. В перечень наименований не входят только алкогольные напитки и сигаретная продукция.

Участники программы лояльности PRIDE от сети АЗК WOG могут использовать свои балы для оплаты топлива, а так же товаров WOGCAFE и WOGMARKET, исключение составляют табачные и алкогольные изделия. Участники могут оплатить баллами как всю покупку, так и ее часть.

Программа MOTTO CLUB не позволяет рассчитываться баллами, но их количество непосредственно влияет на скидку в следующем месяце (от 0,3 до 1,2 грн/литр в зависимости от купленного объема и вида топлива).

"Параллель" предоставляет очень широкий спектр услуг и товаров, за которые можно заплатить накопленными при покупках бонусными баллами. Топливо, все товары в мини-маркете, (кроме табачных изделий и ваучеров пополнения мобильной связи), услуги автомойки, товары из каталога на сайте - вот полный список расходов, которые могут быть оплачены сэкономленными гривнами.

Сети БРСМ, ОККО, Amic и Glusco также позволяют тратить заработанные баллы только на товары и топливо на своих АЗС. Кло позволяет рассчитываться баллами по курсу 1 бонус - 1 копейка в любом ресторане сети "Фишка" и кафе "Борщ", в любом магазине "Подорожник" и "Villa Market" (кроме табака, алкоголя, стартовых пакетов, скретч-карт и страховых полисов), в любой лавке Львовской мастерской шоколада, а также в любой пекарне сырников и штруделей "Львовские пляцки".

Дополнительные опции

Но кроме схожих "общих моментов", каждая сеть АЗК пытается привлечь клиентов чем-то особенным. Так, сеть АЗС Parallel регулярно разыгрывает ценные призы, вплоть до автомобилей. Motto предлагают своим клиентам другие подарки - в виде дополнительных скидок. БРСМ также стимулирует покупателей покупать напитки и сэндвичи с целью увеличить скидку на топливо. КЛО дарит скидки при покупке кофе и дарит купоны на скидки при шопинге в сетях супермаркетов. В сети Shell в магазинах на АЗС можно найти настоящие фирменные товары брендов Ferrari и BMW, предлагаемые за баллы или со скидкой. Также владельцам карт лояльности предлагают собрать уникальные коллекции игрушечных моделек, например, сейчас, это модельки мотоциклов Ducati.

WOG внедрила услугу онлайн магазина. Так, на свой счет вы можете заранее приобрести определенное количество литров топлива, или чашек кофе и чая, и использовать, когда вам будет удобно. Многие автомобилисты раз в месяц 20-30 чашек кофе и потом месяц их тратят.

Фирменные мобильные приложения

Большинство операторов рынка могут похвастаться мобильными приложениями своих программ лояльности. Одно из самых "умных" приложений - Shell. App, оно может подсказать дорогу к ближайшей АЗС сети, при этом выбрать любой из навигаторов, который предпочитает пользователь, позволяет управлять накопленными баллами и заказывать товары в онлайн-магазине.

Приложение программы Fishka помогает не только регистрироваться в системе и следить за балансом баллов, но также вовремя узнавать о новых акциях, выбирать и заказывать вознаграждения за бонусы, выбирать точки партнеров программы. Приложения Glusco и БРСМ снабжены меньшим количеством функций, они позволяют следить и накапливать баллы, а также редактировать персональные данные и ознакомиться с координатами всех АЗК сети. Приложение My Amiс дает возможность кроме прочего также покупать на личный счет топливо, и заправлять его, не обращаясь к помощи операторов-кассиров. Через мобильное приложение от WOG можно не только рассчитываться за топливо на колонке, но также покупать напитки возле кофеавтомата, а также следить за накопленными баллами, но и подсчитывать необходимое количество топлива на путешествие, вести статистику всех покупок на АЗС и пр.

Резюмируя обзор программ лояльности украинских сетей АЗС, можно сказать, что операторы рынка нефтепродуктов стараются все больше войти в жизнь каждого автомобилиста, становясь порой едва ли не членом семьи. При этом постоянно совершенствуют свои программы лояльности. И если еще год назад безоговорочно лучшие программы были у крупнейших операторов ОККО и WOG, то теперь Shell составил им достойную конкуренцию, серьезно модифицировавший свою программу. И если учесть еще и международные стандарты качества топлива в этой сети, то можно предположить, что борьба за клиента развернется с новой силой, от чего потребители в конечном итоге только выиграют.

Дмитрий Грибенко.