Скандал навколо обшуків в Окружному адміністративному суді столиці. Юристи звинувачують правоохоронців у порушенні закону і тиску на правосуддя. Про резонансну справу сьогодні говорили на круглому столі у столиці.

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Зачинені двері та озброєні бійці НАБУ. Так завершилася минула п'ятниця в Окружному адміністративному суді Києва.

Правоохоронці підозрюють служителів Феміди у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії, що могло вплинути на рішення так званих суддів Майдану. У суді звинувачення відкидають, і наголошують - жодного тиску не чинили, а дії НАБУ - незаконні. Це підтверджують і численні юристи.

"Такі дії не є демонстрацією демократії в Україні, це демонстрація не верховенства права, тому що, при усій повазі до всіх правоохоронних органів - вони зобов'язані були діяти в рамках закону, злочинні накази не виконуються", - наголосив Микола Голомша, заслужений юрист, ексзаступник Генерального прокурора України.

Правоохоронці порушили й процедуру виклику на допит, - кажуть адвокати.

"Жодної повістки, по пошті, тощо - не надходило. А лише на сторінці прес-секретаря генеральної прокуратури з'являється, нібито комусь її вже направили. Провокують, щоб людина не з'явилась на ці слідчі дії і потім, після цього - почати якісь спекуляції". - заявив Михайло Ілляшев, адвокат.

Справа зовсім не в розслідуванні злочинів Майдану, а в політичних інтересах, - переконані юристи.

"Прошлая власть пытается сохранить контроль, запугать и показать, что они еще сильны и что они могут влиять на суды. Изъять дела по полномочиям ВККС, при чем, они изъяли оригиналы этих дел, специально изъяли оригиналы - чтобы дело не состоялось, чтобы запугать работу со стороны ВККС, запугать Верховный суд, судей, показать, что мы можем идти по беспределу и нам за это ничего не будет", - наголосив Ростислав Кравець, адвокат.

"Окружний адмінсуд не вигідний правоохоронцям, треба згадати справи які розглядаються - на сьогодні в окружному адмінсуді розглядається дуже цікава справа про відсутність повноважень Порошенка призначати Ситника", - заявив Ростислав Попович, голова громадської організації "Демократія через право".

Уже в понеділок, після того як про ситуацію в Адмісуді заговорили ЗМІ, речниця Генпрокурора Лариса Сарган заявила - підозри суддям Окружного адміністративного суду не підкріплені жодними доказами і фактами. А от юристи наголошують - Генпрокуратура взагалі не повинна розглядати такі справи.

"Почему этим занимается ГПУ и НАБУ, и не входит единственный орган, который должен был бы таким заниматься - это ДБР? На рассмотрении ОАС находится дело о ликвидации Департамента спецраследований, о назначении Сытника. ОАС неоднократно занимал агрессивную позицию относительно НАБУ, принимали решения неудобные НАБУ и все эти моменты говорят о том, что в данном случае, мы не имеем дело с борьбой за очищение судебной системы - это политика, тут можно заявлять о незаконном вмешательстве в работу суда и о давлении на суд", - наголосив Юрій Радзієвський, адвокат.

Обшуки правоохоронців - це помста з боку НАБУ за рішення суду щодо втручання Артема Ситника у вибори президента США. Так написав на своїй сторінці у мережі Facebook голова Окружного адміністративного суду Павло Вовк. У рішенні йшлося про те, що голова НАБУ розголосив таємницю слідства та намагався своїми діями саботувати виборчу кампанію Трампа. А отже, нині справа - політична, - вважає Вовк.

Які ж справжні мотиви правоохоронців? Відповідь на це запитання тепер шукатимуть детективи Державного бюро розслідувань. В Окружному адміністративному суді вже звернулися туди із заявою про втручання у правосуддя.