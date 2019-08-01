Душистая и мягкая выпечка - любимая еда многих взрослых и детей. Однако, ученые доказали, что употребление хлебобулочных изделий может вызывать психические заболевания.

Работа и активность мозга зависят от количества микроэлементов, минералов, жиров, аминокислот, получаемых организмом с продуктами питания. При попадании вредных веществ метаболизм нарушается, приводя к дестабилизации важных систем жизнедеятельности.

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Полиненасыщенные жирные кислота Омега-3 необходимы для работы центральной нервной системы. Элемент важен для активности мозговой деятельности, а при его дефиците начинает падать уровень серотонина. Нехватка цинка, помогающего регулировать эмоции, снижает производство нейромедиаторов. Без магния человек недополучит дофамина, а значит эритроцитов не хватит для насыщения клеток кислородом. В результате появится усталость и эмоциональный дисбаланс. Без железа происходит умственное истощение, депрессия, анемия.

Эксперт рекомендует снизить негативное влияние неправильного питания на организм, пересмотрев рацион. Лучше исключить из меню выпечку, фастфуд, колбасы, полуфабрикаты, но добавить фрукты, овощи, грибы, орехи и рыбу.

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