Свадьба - важный день в жизни молодоженов. Именно поэтому, дату для свадьбы нужно подбирать с умом. "Униан" пишет о том, какие дни в августа благоприятны для этого торжественного события и окажут положительное влияние на судьбу новой семьи, а какие - нет.

Благоприятные дни для свадьбы в августе 2019 Наиболее удачными днями для свадьбы в последний летний месяц являются 8, 11 12 августа.

Допустимые числа для бракосочетания в августе – 9, 10, 16, 17, 21, 22, 24, 25 и 28.

Неблагоприятные дни августа 2019-го для бракосочетания Тем, кто решил пожениться в августе следует учесть, что 1-4, 7, 13-15, 18-20, 23, 26, 27, 29-31 августа считаются неудачными днями для заключения брака. Когда лучше играть свадьбу по церковному календарю

Как молодоженам привлечь в день свадьбы удачу на свою сторону:

несмотря на жару, невестам в августе не советуют выбирать слишком открытую обувь - иначе все деньги будущей семьи утекут сквозь дыры. Обувь должна быть обязательно с закрытым носком;

для привлечения богатства и щедрости от судьбы в обувь новобрачных следует положить по монете, конечно же, одинакового номинала;

на свадебном столе обязательно должны быть сезонные фрукты, ягоды и цветы. Это подарит молодоженам благосклонность природы;

съесть за свадебным столом яблоки с медом. Считалось, что этот обряд гарантирует влюбленной паре сладкую совместную жизнь, а также здоровое потомство.

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