2 августа отмечается День Ильи 2019. Это праздник не только церковный, но и всенародный.

Почему в день Ильи нельзя купаться

После того, как Илья в воду написал, считается, что в открытых водоемах больше купаться нельзя. Некоторые даже считают, что не только в реках и озерах, но даже нельзя купаться в море.

"До Ильи люд купается – от Ильи с водой прощается", – гласит народная мудрость.

Этому есть несколько объяснений:

синоптическая версия: с Дня Ильи в старину начинали отсчет осени. Мол, Илья Пророк день уволок (то есть ночи стали длиннее, и холоднее заодно) – вода быстрее остывает и медленнее прогревается – а, значит, купаться стало опасней для здоровья: простудишься, заболеешь;

с Дня Ильи в старину начинали отсчет осени. Мол, Илья Пророк день уволок (то есть ночи стали длиннее, и холоднее заодно) – вода быстрее остывает и медленнее прогревается – а, значит, купаться стало опасней для здоровья: простудишься, заболеешь; религиозно-мифологическая: религиозное предание охлаждение воды поясняет падением в воду подковы с коня-"перевозчика" святого Ильи на небо. А народные поверья утверждают, что с этой поры в водоемы возвращается водяной со всей своей братией (в "отпуск" тот уезжал на Ивана Купала 2019), и в воде начинает бесноваться всякая нечисть – и только и ждет, когда в их загребущие лапки попадет какой-нибудь наивный простачок-купальщик;

религиозное предание охлаждение воды поясняет падением в воду подковы с коня-"перевозчика" святого Ильи на небо. А народные поверья утверждают, что с этой поры в водоемы возвращается водяной со всей своей братией (в "отпуск" тот уезжал на Ивана Купала 2019), и в воде начинает бесноваться всякая нечисть – и только и ждет, когда в их загребущие лапки попадет какой-нибудь наивный простачок-купальщик; научная: в наших краях с этой поры начинает "цвести" вода. Достигнув критической массы, колонии водорослей начинают разлагаться. Соответственно, в "зацветшей" воде увеличивается количество опасных для здоровья микроорганизмов, от которых порою даже гибнет рыба, могут травиться птицы и животные. Людям такая вода также не идет на пользу – ни для кожи, ни для ЖКТ, если случайно хлебнуть воды во время купания.

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Раньше в Ильин день вообще держались подальше от воды: ни стирали в реке, не ловили рыбу, не гуляли по бережку и пр.

Так что купаться с Ильи 2019 уже нельзя – а вот умываться дождевой водой как раз нужно.

В народе верят: если умыться дождевой водой в Ильин день – быть красивой и здоровой весь год.

Ильин день: что можно делать и что нельзя

В Ильин день на Руси устраивали братчины (совместные гуляния соседних селений), а современные верующие просто ходят в церковь и молятся святому пророку Илье.

На праздничный стол принято подавать мясные блюда и хлеб из свежесмолотой муки нового урожая. Заодно принято еду раздавать бездомным и просто бедным людям, не отказывать им в помощи.

Из работы разрешается лишь ухаживать за пчелами. Так как они делают воск – в том числе и для церковных свечей.

В Ильин день нельзя:

тяжело работать, особенно в поле;

даже просто заходить в огород – иначе у помидоров и огурцов корни загниют, а у капусты листья завянут. Более того, считалось, что в этот день молния может угодить в огород человека грешного;

ругаться, ссориться, сквернословить и просто помышлять дурное – как и в иной церковный праздник;

выпускать домашних животных из дому – а то в них нечистый дух вселится;

ловить рыбу – а то, мол, можно самому в сети нечисти угодить;

стоять под деревом, громко кричать и петь, стрелять из рогатки – иначе молнией ударит;

путешественнику – стоять на перекрестке: собравшаяся там нечисть все дорожные планы спутает.

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