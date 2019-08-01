День Ильи 2019: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
2 августа отмечается День Ильи 2019. Это праздник не только церковный, но и всенародный.
Почему в день Ильи нельзя купаться
После того, как Илья в воду написал, считается, что в открытых водоемах больше купаться нельзя. Некоторые даже считают, что не только в реках и озерах, но даже нельзя купаться в море.
"До Ильи люд купается – от Ильи с водой прощается", – гласит народная мудрость.
Этому есть несколько объяснений:
- синоптическая версия: с Дня Ильи в старину начинали отсчет осени. Мол, Илья Пророк день уволок (то есть ночи стали длиннее, и холоднее заодно) – вода быстрее остывает и медленнее прогревается – а, значит, купаться стало опасней для здоровья: простудишься, заболеешь;
- религиозно-мифологическая: религиозное предание охлаждение воды поясняет падением в воду подковы с коня-"перевозчика" святого Ильи на небо. А народные поверья утверждают, что с этой поры в водоемы возвращается водяной со всей своей братией (в "отпуск" тот уезжал на Ивана Купала 2019), и в воде начинает бесноваться всякая нечисть – и только и ждет, когда в их загребущие лапки попадет какой-нибудь наивный простачок-купальщик;
- научная: в наших краях с этой поры начинает "цвести" вода. Достигнув критической массы, колонии водорослей начинают разлагаться. Соответственно, в "зацветшей" воде увеличивается количество опасных для здоровья микроорганизмов, от которых порою даже гибнет рыба, могут травиться птицы и животные. Людям такая вода также не идет на пользу – ни для кожи, ни для ЖКТ, если случайно хлебнуть воды во время купания.
Раньше в Ильин день вообще держались подальше от воды: ни стирали в реке, не ловили рыбу, не гуляли по бережку и пр.
Так что купаться с Ильи 2019 уже нельзя – а вот умываться дождевой водой как раз нужно.
В народе верят: если умыться дождевой водой в Ильин день – быть красивой и здоровой весь год.
Ильин день: что можно делать и что нельзя
- В Ильин день на Руси устраивали братчины (совместные гуляния соседних селений), а современные верующие просто ходят в церковь и молятся святому пророку Илье.
- На праздничный стол принято подавать мясные блюда и хлеб из свежесмолотой муки нового урожая. Заодно принято еду раздавать бездомным и просто бедным людям, не отказывать им в помощи.
- Из работы разрешается лишь ухаживать за пчелами. Так как они делают воск – в том числе и для церковных свечей.
В Ильин день нельзя:
- тяжело работать, особенно в поле;
- даже просто заходить в огород – иначе у помидоров и огурцов корни загниют, а у капусты листья завянут. Более того, считалось, что в этот день молния может угодить в огород человека грешного;
- ругаться, ссориться, сквернословить и просто помышлять дурное – как и в иной церковный праздник;
- выпускать домашних животных из дому – а то в них нечистый дух вселится;
- ловить рыбу – а то, мол, можно самому в сети нечисти угодить;
- стоять под деревом, громко кричать и петь, стрелять из рогатки – иначе молнией ударит;
- путешественнику – стоять на перекрестке: собравшаяся там нечисть все дорожные планы спутает.
Узнайте также, что обязательно нужно сделать в день Ильи.
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