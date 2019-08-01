В срекду, 31 июля, в Днепре, на улице Маршала Малиновского произошла драка, которая закончилась стрельбой, передает "Информатор".

По предварительной информации, между мужчинами произошла драка, во время которой один из злоумышленников достал охотничье ружье и выстрелил оппоненту в руку и ногу. После этого нападавшие сели в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Очевидцы происшествия вызвали на место полицию и скорую помощь. Пострадавшего 35-летнего местного жителя госпитализировали.

Правоохранители ввели план "Сирена", по результатам которого сотрудники полиции задержали злоумышленников. Трех мужчин доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Охотничье ружье изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения. За совершенное преступление мужчинам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: Нацполиция

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