Побили журналістів і потрощили техніку. Так розпочався позаплановий перерахунок бюлетенів у 50 окрузі в Покровську. Хто побив журналістів і чому голоси вирішили перераховувати не в приміщенні ОВК - про це далі.

За рішенням суду перераховувати бюлетені на виборчому окрузі номер 50 мали аж у суботу. Та члени комісії несподівано вирішили зібратися, та ще й змінили місце підрахунку. Коли ж до приміщення намагалися потрапити двоє журналістів місцевого видання їх просто побили.

За словами постраждалих, до них вийшов політтехнолог міського голови Руслана Требушкіна та насильно затягнув оператора в будівлю. А вже там журналістові завдали ударів, відібрали та розтрощили камеру, видаливши всі записи. Визволити оператора допомогли екіпажі поліції.

"Нашого працівника випустили. У нього були ознаки побиття: на лобі подряпини та синці, на носі, в області грудей. Він був пригнічений. У нього відібрали камеру. Із камери витягли флешку, на якій був матеріал, що ми відзняли на виборчому окрузі номер 50; видалили весь матеріал, пошкодили камеру. Хлопця побили, пошкодили майно, йому погрожували, казали, чи не боїться він тут далі жити, і чи знає куди заліз", - говорить Альона Соболенко, журналістка.

За словами журналістів, новина про те, що комісія вирішила зібратися - здалася їм підозрілою. Адже не раз членів ОВК ловили на спробах фальсифікації результатів на користь Требушкіна: на вкиданнях бюлетенів і навмисному пошкодженні протоколів.