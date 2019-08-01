Сергій Каплін закликав врятувати мешканців Полтавщини від палаючого сміттєзвалища [ Редактировать ]
Полтавську область отруюють два гектари сміття. Звалище у селі Макухівка спалахнуло сьогодні вранці і досі горить. Пожежу ліквідовують 40 надвичайників і 10 одиниць спецтехніки. Та через велику площу загасити його непросто.
На ситуацію відрегували в парламентському комітеті з питань соцполітики. Виконувач обов'язків голови Сергій Каплін запропонував спосіб вирішення цієї проблеми.
"Макухівка загорілась не лише через викиди метану, які спричинили таке загоряння. А і через розбірки окремих кланів, які знаходяться при керівництві міста і під контролем цього сміттєзвалищя. Загоряння Макухівського сміттєзвалища - черговий доказ того, що у місті полтава немає достойного керівництва. І потрібно негайно проводити вибори міського голови, оновлювати міську раду і голову міста, який би зміг запобігти таким явищам", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
по теме
У Німеччині зловмисник штовхнув під швидкісний потяг жінку з сином
Контроль на вході до залізничних платформ і посилення перевірок у Шенгенській зоні - у Німеччині обговорюють, чи можна було уникнути трагедії у Франкфурті та як у майбутньому запобігти подібному
ЄБРР виділить 10 млн на розвиток транспортної інфраструктури Полтави - Сергій Каплін
Невдовзі Полтава отримає 40 нових енергоефективних тролейбусів із низькою підлогою
На Вінничині під час руху спалахнула електричка (відео)
У потязі "Козятин - Жмеринка" сталося займання в останньому вагоні
У Запоріжжі чоловік підпалив машину і мало не згорів
У Запоріжжі невідомий підпалив чужий автомобіль, і ледь не згорів сам. Інцидент стався минулої ночі в центрі міста. На кадрах із камери спостереження видно, як чоловік підходить до припаркованої машини. Присідає, щось підпалює та кидає під авто
На Хмельниччині селяни повстали проти закриття єдиної школи
Закрити не можна залишити. На Хмельниччині селяни повстали проти закриття єдиної школи