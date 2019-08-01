Полтавську область отруюють два гектари сміття. Звалище у селі Макухівка спалахнуло сьогодні вранці і досі горить. Пожежу ліквідовують 40 надвичайників і 10 одиниць спецтехніки. Та через велику площу загасити його непросто.

На ситуацію відрегували в парламентському комітеті з питань соцполітики. Виконувач обов'язків голови Сергій Каплін запропонував спосіб вирішення цієї проблеми.

"Макухівка загорілась не лише через викиди метану, які спричинили таке загоряння. А і через розбірки окремих кланів, які знаходяться при керівництві міста і під контролем цього сміттєзвалищя. Загоряння Макухівського сміттєзвалища - черговий доказ того, що у місті полтава немає достойного керівництва. І потрібно негайно проводити вибори міського голови, оновлювати міську раду і голову міста, який би зміг запобігти таким явищам", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, в.о. голови комітету ВРУ з питань соцполітики, зайнятості та пенсійного забезпечення.